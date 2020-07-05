В Брянской области назвали районы с наибольшим числом заболевших COVID-19

5 Июль 2020 2020-07-05T13:32:11+03:00

Более десяти человек за сутки заразились в Брянске и в Погарском районе

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5 июля в Брянске и Погарском районе выявлено больше всего случаев заболевания, сообщили в оперштабе.

Коронавирус диагностировали у 22 жителей областного центра и у 12 погарчан. При этом региональная столица продолжает лидировать по общему числу заразившихся.

Общее число инфицированных в Брянске - 2793 человека. В Погарском районе диагноз COVID-19 поставили 164 людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU