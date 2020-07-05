В Брянской области назвали районы с наибольшим числом заболевших COVID-19
Более десяти человек за сутки заразились в Брянске и в Погарском районе
Изменить размер текста:
5 июля в Брянске и Погарском районе выявлено больше всего случаев заболевания, сообщили в оперштабе.
Коронавирус диагностировали у 22 жителей областного центра и у 12 погарчан. При этом региональная столица продолжает лидировать по общему числу заразившихся.
Общее число инфицированных в Брянске - 2793 человека. В Погарском районе диагноз COVID-19 поставили 164 людям.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»