В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
На Брянщине постепенно уменьшается коэффициент распространения коронавируса. 5 июля эта цифра составляет ровно 0,8. Накануне коэффициент был 0,801.
Коэффициент ниже 0,8 позволит Брянской области перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.
Напомним, по сообщению оперштаба, на 5 июля в регионе зафиксировано 50 новых случаев заболевания. Выздоровели 77 человек, новых смертей от COVID-19 не зафиксировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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