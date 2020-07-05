2020-07-05T12:15:33+03:00
Общество

В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса

На сегодняшний день он равен 0,8
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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На Брянщине постепенно уменьшается коэффициент распространения коронавируса. 5 июля эта цифра составляет ровно 0,8. Накануне коэффициент был 0,801.

Коэффициент ниже 0,8 позволит Брянской области перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Напомним, по сообщению оперштаба, на 5 июля в регионе зафиксировано 50 новых случаев заболевания. Выздоровели 77 человек, новых смертей от COVID-19 не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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