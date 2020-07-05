В Брянске уничтожили старинное здание

5 Июль 2020 2020-07-05T11:09:07+03:00

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В Брянске разрушили старое здание. Дом стоял на улице Луначарского неподалеку от школы №5. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал известный брянский фотограф Константин Цукер. Он поделился снимками здания. Автор недоумевает, чем руководствуются люди, когда сносят старинные особнячки.

Дом №44 по улице Луначарского был построен в 1940-е годы. Изначально в нем располагалась контора «Главснаблеса». Затем здание перепрофилировали под жилье. В последние годы помещение пустовало. Что в будущем появится на этом месте, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU