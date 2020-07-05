В Брянской области коронавирусом заболели 50 человек

5 Июль 2020 2020-07-05T11:45:42+03:00

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В Брянской области коронавирусом заразились 50 человек, выздоровели – 77. За сутки никто не скончался, сообщили в оперштабе.

В целом с начала эпидемии в регионе опасное заболевание выявили у 6479 человек. Успешно вылечились – 4716 пациентов. Умерли 34 жителя Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU