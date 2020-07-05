В Брянской области коронавирусом заболели 50 человек
Оперативный штаб обновил информацию о заболевании
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В Брянской области коронавирусом заразились 50 человек, выздоровели – 77. За сутки никто не скончался, сообщили в оперштабе.
В целом с начала эпидемии в регионе опасное заболевание выявили у 6479 человек. Успешно вылечились – 4716 пациентов. Умерли 34 жителя Брянщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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