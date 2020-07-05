Брянской области исполнилось 76 лет

5 Июль 2020 2020-07-05T09:48:22+03:00

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Сегодня, 5 июля, Брянской области исполняется 76 лет. Регион был создан в 1944 году указом президиума верховного совета СССР. Новый субъект вычленили из состава бывшей Орловской области. Центром стал город Брянск.

Площадь современной Брянской области - 34 тысячи 857 квадратных километров. По этому показателю она занимает 62- место среди российских регионов. В области живут 1 миллион 192 тысячи 491 человек: это 42-е место по России.

Около четверти всей области занято лесами. В годы войны они были надежной защитой для партизан. В июле 1987 года на территории Суземского и Трубчевского района был создан Заповедник «Брянский лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU