Власти Брянска озаботились проблемой бродячих животных

4 Июль 2020 2020-07-04T21:01:46+03:00

В Брянске на бродячих животных ежегодно выделяют около 3 миллионов рублей. Это позволяет отловить, стерилизовать и чипировать около 800 собак. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На совещании в мэрии обсудили строительство приюта для собак

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В Брянской городской администрации обсудили принимаемые меры в отношении бродячих животных. Глава администрации поручил в сжатые сроки разработать проектно-сметную документацию на строительство приюта или рассмотреть возможность перепрофилирования имеющегося здания под содержание животных.

В Брянске на бродячих животных ежегодно выделяют около 3 миллионов рублей. Это позволяет отловить, стерилизовать и чипировать около 800 собак. В этом году сотрудники дорожного управления уже обработали свыше 500 особей. На эти цели в 2020 году выделили 3,1 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в России запрещено убийство бродячих животных. Закон требует их стерилизовать и выпускать в естественную среду обитания. Считается, что после медицинской процедуры собаки становятся менее агрессивными.

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ИСТОЧНИК KP.RU