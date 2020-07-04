Брянские общественники требуют изменить проект реконструкции двух улиц
В 2020 году в Бежицком районе Брянска запланирован ремонт двух улиц: Харьковской и Институтской. Однако некоторые жители недовольны представленным проектом. Такая информация появилась в социальной сети в группе «Брянский урбанист».
Возмущенные горожане пишут, что при ремонте улицы Харьковской на участке между улицами Брянской пролетарской дивизии и Институтской хотят сделать парковку. При этом спилят растущие там много лет деревья.
На улице Институтской проектом предусмотрена установка новых дорожных знаков, а также замена ограждения у нового корпуса БГТУ. Общественники недоумевают, зачем менять существующие заборы на новые, если по ГОСТу установка ограждений вообще не нужна.
Неравнодушные жители требуют от администрации пересмотреть вредительские проекты и сохранить исторический облик этой части Бежицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU