2020-07-04T20:04:35+03:00
Общество

Брянские общественники требуют изменить проект реконструкции двух улиц

Горожан возмутил варварский подход к ремонту исторической части Бежицы
Максим РЯБЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: группа "Брянский урбанист" в Vk.comФото: группа "Брянский урбанист" в Vk.com
Изменить размер текста:

В 2020 году в Бежицком районе Брянска запланирован ремонт двух улиц: Харьковской и Институтской. Однако некоторые жители недовольны представленным проектом. Такая информация появилась в социальной сети в группе «Брянский урбанист».

Возмущенные горожане пишут, что при ремонте улицы Харьковской на участке между улицами Брянской пролетарской дивизии и Институтской хотят сделать парковку. При этом спилят растущие там много лет деревья.

На улице Институтской проектом предусмотрена установка новых дорожных знаков, а также замена ограждения у нового корпуса БГТУ. Общественники недоумевают, зачем менять существующие заборы на новые, если по ГОСТу установка ограждений вообще не нужна.

Неравнодушные жители требуют от администрации пересмотреть вредительские проекты и сохранить исторический облик этой части Бежицы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Брянска озаботились проблемой бродячих животных
Брянские общественники требуют изменить проект реконструкции двух улиц
В Брянской области нашли заблудившуюся в лесу женщину
В Брянской области подростки разгромили предприятие
Жителя Брянской области подозревают в убийстве знакомой
Жителей Брянской области пригласили на программу «Ромашка Победы»
Онищенко назвал причину высокой заболеваемости раком в Брянской области
Брянские заключенные против наркотиков
Коронавирус обнаружили у 20 жителей Брянска
В Брянской области украли три тонны металла
В Брянской области понизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянске парня чуть не загрызли бродячие псы
В Брянской области выявлен 51 случай коронавируса
В Брянске троллейбус №13 заменили автобусом
В Брянске возобновляются пешие экскурсии
В Брянской области ограничат движение на двух переездах
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
Брянец отправится на шесть лет в колонию за хранение наркотиков
Брянские наблюдатели назвали голосование по поправкам в Конституцию легитимным