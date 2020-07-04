Брянские общественники требуют изменить проект реконструкции двух улиц

4 Июль 2020 2020-07-04T20:04:35+03:00

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В 2020 году в Бежицком районе Брянска запланирован ремонт двух улиц: Харьковской и Институтской. Однако некоторые жители недовольны представленным проектом. Такая информация появилась в социальной сети в группе «Брянский урбанист».

Возмущенные горожане пишут, что при ремонте улицы Харьковской на участке между улицами Брянской пролетарской дивизии и Институтской хотят сделать парковку. При этом спилят растущие там много лет деревья.

На улице Институтской проектом предусмотрена установка новых дорожных знаков, а также замена ограждения у нового корпуса БГТУ. Общественники недоумевают, зачем менять существующие заборы на новые, если по ГОСТу установка ограждений вообще не нужна.

Неравнодушные жители требуют от администрации пересмотреть вредительские проекты и сохранить исторический облик этой части Бежицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU