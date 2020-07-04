В Брянской области нашли заблудившуюся в лесу женщину
Поиски заняли менее суток
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".
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В поселке Клюковники Навлинского района нашли живой заблудившуюся 59-летнюю женщину.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», жительница Брянщины утром 4 июля пропала в лесу. Она может нуждаться в медицинской помощи. В ориентировке указали, что женщина была одета в брюки и клетчатую рубашку. С собой у нее были пластиковые ведра.
Сегодня, 4 июля, около шести вечера на форуме поискового отряда появилась информация, что женщину нашли живой.
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ИСТОЧНИК KP.RU