В Брянской области подростки разгромили предприятие

4 Июль 2020 2020-07-04T18:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Суземке Брянской области подростки разгромили здание находящегося в стадии ликвидации предприятия.

Школьники забрались в ангар и, по предварительным данным, вынесли весы, сварочный аппарат и другие вещи. Кроме этого вандалы разбили окна, поломали крыльцо, двери и мебель, а также вскрыли сейф, порвали и разбросали по полу бухгалтерские документы.

Сотрудники полиции оперативно нашли хулиганов. Оказалось, что погром учинили семеро юных жителей Суземки в возрасте 14-15 лет. Сейчас идут следственные действия и подсчет ущерба, рассказали в районной газете «Рассвет».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU