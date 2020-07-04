В Брянской области подростки разгромили предприятие
В Суземке Брянской области подростки разгромили здание находящегося в стадии ликвидации предприятия.
Школьники забрались в ангар и, по предварительным данным, вынесли весы, сварочный аппарат и другие вещи. Кроме этого вандалы разбили окна, поломали крыльцо, двери и мебель, а также вскрыли сейф, порвали и разбросали по полу бухгалтерские документы.
Сотрудники полиции оперативно нашли хулиганов. Оказалось, что погром учинили семеро юных жителей Суземки в возрасте 14-15 лет. Сейчас идут следственные действия и подсчет ущерба, рассказали в районной газете «Рассвет».
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ИСТОЧНИК KP.RU