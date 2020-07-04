2020-07-04T17:45:41+03:00
Общество

Жителя Брянской области подозревают в убийстве знакомой

Трагедия произошла в селе Смолевичи Клинцовского района
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области в частном доме в селе Смолевичи Клинцовского района утром 30 июня нашли тело местной жительницы. У 40-летней женщины оказалась изрезана шея.

По подозрению в убийстве задержан хозяин дома, 46-летний знакомый погибшей. Он заключен под стражу. Расследование продолжается, рассказали в следственном комитете России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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