Жителя Брянской области подозревают в убийстве знакомой
Трагедия произошла в селе Смолевичи Клинцовского района
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В Брянской области в частном доме в селе Смолевичи Клинцовского района утром 30 июня нашли тело местной жительницы. У 40-летней женщины оказалась изрезана шея.
По подозрению в убийстве задержан хозяин дома, 46-летний знакомый погибшей. Он заключен под стражу. Расследование продолжается, рассказали в следственном комитете России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU