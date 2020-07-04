Жителей Брянской области пригласили на программу «Ромашка Победы»
Жителей Брянской области пригласили на театрализованную программу «Ромашка Победы. Семейная история войны». Акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, пройдет в удаленном режиме.
Организатором выступил Музей Победы. Интернет-программа расскажет, как любовь и семья дарили людям надежду и придавали сил в тяжелые годы войны. Популярные актеры зачитаю фронтовые письма своих родных. О важности семьи в жизни солдат расскажут в литературно-музыкальных постановках.
Акция стартует 8 июля в 13.00 на сайте и YouTube-канале музея Победы. В 15.00 для участников акции проведут экскурсию по залу исторической правды и расскажут о довоенной жизни советских семей. В 16.00 начнется мастер-класс, на котором можно будет сделать букет из ромашек, рассказали в информационном центре Музея Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU