Онищенко назвал причину высокой заболеваемости раком в Брянской области

4 Июль 2020 2020-07-04T18:38:13+03:00

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Геннадий Онищенко прокомментировал приведенные Минздравом данные о количестве больных раком в разных регионах страны.

— В Брянской области - это у нас там, где было чернобыльское выпадение осадков. Там есть большая площадь территории, мы там даже выселяли людей из населенных пунктов. Зона отчуждения была, - цитирует слова депутата госдумы РИА новости.

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко также отметил, что после чернобыльской аварии в некоторых районах Брянщины в течение десятилетия было запрещено выращивать картошку.

Напомним, Минздрав России опубликовал статистику заболеваемости раком в стране. Брянщина в этом списке находится на втором месте. В минувшем году здесь впервые выявили 556,2 случая на 100 тысяч человек. Больше только в Архангельской области, там зафиксировано 566,2 случая на 100 тысяч населения. Замыкает тройку лидеров Сахалинской области с 550,2 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU