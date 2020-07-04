Брянские заключенные против наркотиков
В исправительных учреждениях региона прошел антинаркотический месячник
Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.
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В Брянской области в исправительных учреждениях прошел антинаркотический месячник. Заключенные приняли участие в лекциях, турнирах и соревнованиях.
В учреждениях вывесили стенгазеты и другую наглядную агитацию о вреде наркотиков. В библиотеках в течение месяца работали тематические выставки.
Осужденных, проявивших активность в рамках акции, поощрили, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU