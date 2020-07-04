2020-07-04T15:25:49+03:00
Общество

Коронавирус обнаружили у 20 жителей Брянска

Город лидирует в Брянской области по числу выявленных случаев
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске за сутки 20 человек заболели коронавирусом.В Брянске за сутки 20 человек заболели коронавирусом.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Брянске за сутки 20 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Город лидирует в Брянской области по числу зафиксированных случаев. Всего в региональном центре с начала эпидемии опасное заболевание обнаружили у 2771 человека.

Напомним, в целом в регионе выявлено 6429 инфицированных. С болезнью справились 4639 жителей области. От коронавируса скончались 34 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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