В Брянской области понизился коэффициент распространения коронавируса

4 Июль 2020 2020-07-04T12:12:42+03:00

Снижение коэффициента ниже 0,8 позволит перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений на территории Брянской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Брянской области коэффициент распространения коронавируса уменьшился до 0,801. Накануне он был равен 0,834.

Коэффициент ниже 0,8 позволит перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений на территории Брянской области.

Второй этап предполагает работу магазинов площадью до 800 квадратных метров. Будет разрешена уличная торговля. Также могут быть открыты некоторые образовательные учреждения. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции сохранится, рассказали в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU