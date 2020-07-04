В Брянске парня чуть не загрызли бродячие псы

4 Июль 2020 2020-07-04T11:51:17+03:00

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В центре Брянска на прохожего чуть не напала стая уличных собак. Об этом Артем Малашенко рассказал на своей странице в социальной сети.

Нападение произошло в самом центре города – на проспекте Ленина, около центрального универмага.

Брянец рассказал, что в стае было около 15 псов. Наибольшую опасность представлял вожак, который вместе с пятью-шестью собаками бежал прямо на человека. Спасением стал проезжавший мимо автомобиль, который отпугнул животных.

— Кстати, заметив эту стаю издалека, я дождался пока она уйдет за ЦУМ, а сам перешел дорогу и пошел по противоположной стороне, - рассказал горожанин. - Но как оказалось позже - перебежать проезжую часть и перейти к нападению у собак заняло не более 10 секунд. Еще важный момент - стая действовала молча, если бы я не обернулся и вовремя не заметил приближающуюся угрозу - последствия могли бы быть печальными.

Молодой человек призывает земляков быть осторожнее, так как по ночам город переходит во власть бродячих животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU