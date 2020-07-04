В Брянской области выявлен 51 случай коронавируса
За сутки выздоровели 75 человек
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В Брянской области коронавирусом за сутки заболел 51 человек, 75 – выздоровели. За прошедший день смертей не зафиксировано, рассказали в оперативном штабе.
В целом с начала эпидемии в регионе выявили 6429 случаев заболевания. 4639 пациентов справились с опасной инфекцией. Умерли 34 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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