В Брянской области выявлен 51 случай коронавируса

4 Июль 2020 2020-07-04T10:41:51+03:00

За сутки выздоровели 75 человек

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В Брянской области коронавирусом за сутки заболел 51 человек, 75 – выздоровели. За прошедший день смертей не зафиксировано, рассказали в оперативном штабе.

В целом с начала эпидемии в регионе выявили 6429 случаев заболевания. 4639 пациентов справились с опасной инфекцией. Умерли 34 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU