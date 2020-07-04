В Брянске троллейбус №13 заменили автобусом
В Брянске по троллейбусному маршруту №13т «улица Горбатова – Бульвар Щорса» с 3 июля курсируют автобусы.
Это временная мера, связанная с ремонтом кольцевой развязки на пересечении улиц Крахмалева и Советской.
Транспорт будет ходить только в рабочие дни, рассказали в Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии.
Автобусы ездят по следующему расписанию:
Отправление от Бульвара Щорса: 6-46, 7-07, 7-40, 18-12.
Отправление от улицы Горбатова: 6-49, 17-12.
Остановка «Набережная» в сторону улицы Горбатова: 7-12, 7-33, 8-06, 18-38.
Остановка «Набережная» в сторону Бульвара Щорса: 7-06, 17-38.
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ИСТОЧНИК KP.RU