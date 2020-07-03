2020-07-03T18:35:40+03:00
Общество

В Брянске возобновляются пешие экскурсии

Их будут проводить сотрудники краеведческого музея
Мария Дедкова
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Экскурсоводы отмечают, что с собой обязательно нужно взять маску.Экскурсоводы отмечают, что с собой обязательно нужно взять маску.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске возобновляются летние пешеходные экскурсии. Их будут проводить сотрудники краеведческого музея.

Расписание опубликовали на сайте музея.

7 июля 11-00 "Дорогой Гагарина".18-00 "Ими гордится Брянщина, ими гордится страна"

8 июля 14-00 "Православный Брянск".

9 июля 18-00 "Посмотри на Курган сквозь года".

11 июля 11-00 "Катюша - стреляет, Катюша -поет".

Экскурсоводы отмечают, что с собой обязательно нужно взять маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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