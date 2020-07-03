2020-07-03T18:14:55+03:00
Общество

В Брянской области ограничат движение на двух переездах

Здесь пройдет ремонт
Мария Дедкова
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Брянских водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать маршрут поездки заранее.Брянских водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать маршрут поездки заранее.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области с 6 по 9 июля ограничат движение на двух переездах. Это связано с проводимым ремонтом.

Так, с 6 по 8 июля проехать получиться только по одной полосе на переезде 455-й километр станции Кокоревка, а 8 и 9 июля – на переезде 444-й километр станции Алтухово. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Брянских водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать маршрут поездки заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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