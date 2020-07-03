2020-07-03T17:43:16+03:00
Происшествия

Брянец отправится на шесть лет в колонию за хранение наркотиков

Приговор вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Клинцовский городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в незаконном хранении наркотиков.

В июне 2019 года парень купил чуть больше 3 граммов запрещенного вещества. Покупку молодой человек хранил пока, ее не обнаружили правоохранители.

Суд назначил парню шесть лет колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Осужденный обжаловал приговор. Но апелляцию не удовлетворили, решение суда оставили в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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