Брянец отправится на шесть лет в колонию за хранение наркотиков
Клинцовский городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в незаконном хранении наркотиков.
В июне 2019 года парень купил чуть больше 3 граммов запрещенного вещества. Покупку молодой человек хранил пока, ее не обнаружили правоохранители.
Суд назначил парню шесть лет колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Осужденный обжаловал приговор. Но апелляцию не удовлетворили, решение суда оставили в силе.
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ИСТОЧНИК KP.RU