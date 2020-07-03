2020-07-03T17:25:59+03:00
Политика

Брянские наблюдатели назвали голосование по поправкам в Конституцию легитимным

Итоги подвели в общественной палате
Мария Дедкова
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Брянские наблюдатели признали голосование по поправкам в Конституцию, прошедшее в регионе, легитимным. 3 июля в Брянском филиале РАНХиГС подвели итоги общероссийского голосования.

- Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и на его итоговые результаты, не выявлено, - подчеркнул председатель Брянской общественной палаты Валерий Родоманов. - Было подано лишь три заявления, которые требовали реагирования. Всем этим сигналам была дана правовая оценка, заявители получили исчерпывающую информацию.

Контролирующие органы подчеркнули, что у них легитимность и прозрачность голосования не вызывает сомнения: в среднем на участке в Брянской области было 7 наблюдателей, не было ни одного участка, на котором бы их не оказалось.

Напомним, в Брянской области явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 89%. 86% брянцев высказались "За".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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