Апелляционный суд ЦО отказал владельцам брянского ТРЦ Тимошковых
Продолжается судебная эпопея по поводу брянского ТРЦ Тимошковых. Собственники здания борются за то, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако владельцам дважды отказали в Брянском арбитражном суде и Двадцатом арбитражном апелляционном суде в Туле. Теперь очередь дошла до Арбитражного суда Центрального округа.
Свой вердикт последний вынес в конце июня. Оказалось, и там требования предпринимателя не увенчались успехом.
Действия управления строительства и развития Брянска, отказавшего бизнесмену в выдаче документа, признали законными. Обжаловать это решение владельцы ТРЦ Тимошковых могут в Судебной коллегии Верховного суда. Будут ли заниматься этим предприниматели пока неизвестно, на принятие решения у них есть два месяца.
Напомним, ТРЦ Тимошковых закрыли в 2018 году после проверок на противопожарную безопасность. А вот открыть здание не могут из-за проблем с документами.
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ИСТОЧНИК KP.RU