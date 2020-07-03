2020-07-03T17:09:46+03:00
Общество

Апелляционный суд ЦО отказал владельцам брянского ТРЦ Тимошковых

Собственники здания не могут получить разрешение на ввод в эксплуатацию
Мария Дедкова
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Действия управления строительства и развития Брянска, отказавшего бизнесмену в выдаче документа, признали законными.Действия управления строительства и развития Брянска, отказавшего бизнесмену в выдаче документа, признали законными.Фото: Марина АНТОНОВА
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Продолжается судебная эпопея по поводу брянского ТРЦ Тимошковых. Собственники здания борются за то, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако владельцам дважды отказали в Брянском арбитражном суде и Двадцатом арбитражном апелляционном суде в Туле. Теперь очередь дошла до Арбитражного суда Центрального округа.

Свой вердикт последний вынес в конце июня. Оказалось, и там требования предпринимателя не увенчались успехом.

Действия управления строительства и развития Брянска, отказавшего бизнесмену в выдаче документа, признали законными. Обжаловать это решение владельцы ТРЦ Тимошковых могут в Судебной коллегии Верховного суда. Будут ли заниматься этим предприниматели пока неизвестно, на принятие решения у них есть два месяца.

Напомним, ТРЦ Тимошковых закрыли в 2018 году после проверок на противопожарную безопасность. А вот открыть здание не могут из-за проблем с документами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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