2020-07-03T15:37:27+03:00
Общество

В Брянске на улице Орловской продолжается ремонт дворов

Благоустройство идет на участке между домами №8 и №12
Мария Дедкова
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Всего, как говорят в пресс-службе горадминистрации, на благоустройство двух дворов потратят больше 14 миллионов рублей.Всего, как говорят в пресс-службе горадминистрации, на благоустройство двух дворов потратят больше 14 миллионов рублей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежице продолжается ремонт двух граничащих друг с другом дворов по улице Орловской. Благоустройство идет на участке между домами №8 и №12.

Вдоль дома №8 уже заасфальтировали тротуар, подходы к подъездам. На фасаде дома установили светильники.Рабочие расширили парковку. Также во дворе начали устанавливать лавочки и урны.

Такой же ремонт идет и у дома №12.

На обеих территориях подготовлены площадки, где разместят детские игровые комплексы. Для детей установят качели, карусели, теннисные столы, футбольные ворота, баскетбольные щиты и волейбольные стойки, песочницы и другое.

Всего, как говорят в пресс-службе горадминистрации, на благоустройство двух дворов потратят больше 14 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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