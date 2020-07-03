2020-07-03T15:16:40+03:00
Общество

В Брянске за покатушки на крыше автомобиля оштрафовали блогера

Кроме того, наказание ждет и водителя решившегося на опасный эксперимент
Мария Дедкова
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25-летняя девушка сняла видео, где прокатилось на крыше автомобиля, она держалась руками за оконные проемы.25-летняя девушка сняла видео, где прокатилось на крыше автомобиля, она держалась руками за оконные проемы.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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Известная брянская инстаблогер продолжает эпатировать публику. На днях 25-летняя девушка сняла видео, где прокатилось на крыше автомобиля. Она держалась руками за оконные проемы.

Ролик вызвал в сети бурные обсуждения. На видео отреагировали и в городской Госавтоинспекции. На водителя, решившегося на опасный эксперимент, составили два административных протокола за перевозку пассажира вне кабины и не пристегнутый ремень. Молодому человеку придется заплатить две тысячи рублей за нарушения.

Оштрафовали и саму девушку - на 500 рублей. Напомним, блогер прославилась в сети своими танцами. Благодаря эпатажным видео девушка собрала на своей страничке аудиторию в 2,4 миллиона человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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