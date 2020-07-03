Ограбивший прохожего рецидивист не разжалобил Брянский областной суд

3 Июль 2020 2020-07-03T14:43:58+03:00

Наказание в пять лет колонии мужчина посчитал слишком суровым

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Вступил в законную силу приговор 46-летнему жителю Бежицы. Мужчину признали виновным в разбойном нападении.

Ночью 1 сентября на улице Почтовой прошлого года брянец напал с ножом на прохожего. Злоумышленник требовал у мужчины телефон, угрожая ножом.

Оказалось в момент преступления житель Бежицы был пьяным, кроме того имел судимость.

Районный суд приговорил его к пяти годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Осужденный посчитал решение суда слишком суровым и подал апелляцию. Однако ее не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU