В Бежице заканчивают возводить стены будущего бассейна

3 Июль 2020 2020-07-03T14:16:23+03:00

В бассейне будет шесть дорожек по 25 метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске на улице Нахимова продолжается строительство бассейна. На объекте завершается кирпичная кладка стен.

Работы выполнены на 90%. Внутри здания уже идет отделка. Также строители проводят коммуникации.

Кроме того, полностью готов фундамент под котельную, которая будет отапливать спортивно-оздоровительный комплекс. Саму котельную начнут устанавливать в ближайшее время, рассказали в пресс-службе брянской мэрии.

Напомним, еще один бассейн появится в Фокинском районе. На два строения потратят около 400 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU