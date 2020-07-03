В Бежице заканчивают возводить стены будущего бассейна
В Брянске на улице Нахимова продолжается строительство бассейна. На объекте завершается кирпичная кладка стен.
Работы выполнены на 90%. Внутри здания уже идет отделка. Также строители проводят коммуникации.
Кроме того, полностью готов фундамент под котельную, которая будет отапливать спортивно-оздоровительный комплекс. Саму котельную начнут устанавливать в ближайшее время, рассказали в пресс-службе брянской мэрии.
Напомним, еще один бассейн появится в Фокинском районе. На два строения потратят около 400 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU