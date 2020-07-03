На улицы Брянска вышла советская милиция
Необычной акцией решили отметить свой профессиональный праздник сотрудники Госавтоинспекции
Сотрудники Госавтоинспекции принимают поздравления от коллег, общественников, родных и друзей.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. В этот день в Брянске полицейские решили провели необычную профилактическую акцию.
На улицы города выехал патрульный ретроавтомобиль вместе с сотрудниками в форме советской милиции.
Правоохранители вручали памятки брянцам о безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Сотрудники Госавтоинспекции принимают поздравления от коллег, общественников, родных и друзей.
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ИСТОЧНИК KP.RU