На улицы Брянска вышла советская милиция

3 Июль 2020 2020-07-03T13:55:59+03:00

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Сотрудники Госавтоинспекции принимают поздравления от коллег, общественников, родных и друзей. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. В этот день в Брянске полицейские решили провели необычную профилактическую акцию.

На улицы города выехал патрульный ретроавтомобиль вместе с сотрудниками в форме советской милиции.

Правоохранители вручали памятки брянцам о безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают поздравления от коллег, общественников, родных и друзей.

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ИСТОЧНИК KP.RU