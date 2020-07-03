3 Июль 2020 2020-07-03T13:33:17+03:00

Брянцам напомнили, что за детьми нужно усилить контроль во время каникул. А оставлять их у воды без присмотра недопустимо вовсе. Фото: Анна ЛЕВКИНА

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В Брянской области с начала лета утонули пять детей. Трое ребят погибли в Брянске и по одному в Брянском и Трубчевском районах.

- Анализ обстоятельств гибели показал, что основными причинами произошедших событий явились: купание детей без присмотра взрослых, купание в неположенных местах и нарушение правил безопасности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По каждому несчастному случаю прошли проверки, показавшие, что дети проживали в благополучных семьях, на учете в органах профилактики не состояли, при этом в момент гибели их родители находились дома или на работе.

Брянцам напомнили, что за детьми нужно усилить контроль во время каникул. А оставлять их у воды без присмотра недопустимо вовсе.

- В такой ситуации родители ребенка могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями своих обязанностей", - говорят правоохранители. - Мамочкам и папочкам грозит штраф и постановка на учет в органах профилактики. Кроме того, за оставление детей в опасности, в случаях, когда виновный имел возможность оказать помощь ребенку и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, 2 июля в Брянске утонул 16-летний мальчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU