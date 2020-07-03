2020-07-03T13:12:30+03:00
Общество

В Брянске на улице Горбатова запретят стоянку

В ближайшее время здесь установят соответствующие дорожные знаки
Мария Дедкова
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В Брянске на улице Горбатова ограничат парковку. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Оставить машину не получится вблизи пересечения с улицей Костычева.

В скором времени здесь установят соответствующие дорожные знаки.

Оставить машину не получится вблизи пересечения с улицей Костычева. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Оставить машину не получится вблизи пересечения с улицей Костычева.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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