В Брянске на улице Горбатова запретят стоянку
В ближайшее время здесь установят соответствующие дорожные знаки
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В Брянске на улице Горбатова ограничат парковку. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Оставить машину не получится вблизи пересечения с улицей Костычева.
В скором времени здесь установят соответствующие дорожные знаки.
Оставить машину не получится вблизи пересечения с улицей Костычева.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU