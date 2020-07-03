В Бежицком районе Брянска утонул 16-летний парень
В Брянске утонул еще один ребенок. Тело 16-летнего парня достали из Десны около 19.30 2 июля недалеко от путепровода по улице Литейной.
По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Правоохранители выяснят обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Брянской области.
Брянцев призвали усилить контроль за детьми во время летних каникул, в особенности если их отдых связан с проведением времени вблизи водоемов.
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ИСТОЧНИК KP.RU