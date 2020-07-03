2020-07-03T12:11:24+03:00
Происшествия

В ДТП на проспекте Московском в Брянске погиб 43-летний мужчина

По факту случившегося полицейские проводят проверку
Мария Дедкова
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Погибших переходил дорогу по пешеходному переходу.Погибших переходил дорогу по пешеходному переходу.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на проспекте Московском под колесами автомобиля погиб 43-летний мужчина. В областной Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 0.45 3 июля. По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем "Рено Лагуна" ехал со стороны улицы Транспортной в сторону улицы Новозыбковской.

В это время на желтый мигающий светофор переходил дорогу мужчина. Удар с машиной был такой силы, что пешеход умер на месте.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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