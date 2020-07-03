В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
Теперь он равен 0,834
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В брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. На 3 июля он равен 0,834. Днем ранее этот показатель составлял 0,885.
Это означает, что регион близится ко второму этапу снятия ограничений. По рекомендациям Роспотребнадзора, если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.
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ИСТОЧНИК KP.RU