2020-07-03T11:10:36+03:00
Общество

В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса

Теперь он равен 0,834
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. На 3 июля он равен 0,834. Днем ранее этот показатель составлял 0,885.

Это означает, что регион близится ко второму этапу снятия ограничений. По рекомендациям Роспотребнадзора, если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области коронавирусом заболели еще 53 человека
Из Брянска в Крым поедут автобусы
В Брянске на проспекте Московском насмерть сбили человека
В Брянской области на трассах ограничат движение большегрузов
Жительница Погара добилась положенного по закону лечения через депутата Госдумы
В Брянске на пляже утонул 81-летний мужчина
Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%
Дорожное строительство в Брянской области оценил вице-премьер
В Брянской области за убийство матери осудили на 13 лет
ВТБ Лизинг рассказал о работе по новым льготным лизинговым программам
В Брянской области в бане нашли наркотики
Брянский театр драмы презентовал моноспектакль
В Брянской области украли тепловые пушки
В Брянской области на три дня изменится расписание электричек
В Брянске на Литейном мосту возвели больше половины балок
В Брянской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса
Брянская прокуратура требует отремонтировать подземный переход
Брянские мостостроители спасли ондатру
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в ЯндексПлюс
Губернатор Брянской области встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
В Брянской области объяснили причину массовой гибели рыбы
В Брянске задержали магазинного вора
Брянские осужденные состязались в силе
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Брянской области выявили 54 новых случая коронавируса
Житель Брянской области убил свою бабушку