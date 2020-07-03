В Брянской области коронавирусом заболели еще 53 человека
Теперь общее количество заболевших составляет 6378 человек
Изменить размер текста:
В Брянской области выявили 53 новых случая коронавируса. На 3 июля число больных COVID-19 составило 6378 человек.
За последние сутки диагноз сняли у 23 человек. Смогли побороть болезнь с начала эпидемии 4564 брянца.
Всего от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано, сообщает оперативный штаб.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU