В Брянской области коронавирусом заболели еще 53 человека

3 Июль 2020 2020-07-03T11:01:38+03:00

Теперь общее количество заболевших составляет 6378 человек

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В Брянской области выявили 53 новых случая коронавируса. На 3 июля число больных COVID-19 составило 6378 человек.

За последние сутки диагноз сняли у 23 человек. Смогли побороть болезнь с начала эпидемии 4564 брянца.

Всего от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано, сообщает оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU