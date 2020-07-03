Из Брянска в Крым поедут автобусы
Полуостров восстанавливает транспортное сообщение с другими регионами
Время в пути из Брянска составит примерно 30 часов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Из Брянска в города Крыма вновь поедут автобусы. Полуостров восстанавливает транспортное сообщение с регионами, которое было прервано из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.
Время в пути из Брянска составит примерно 30 часов.
Власти полуострова напоминают приезжим, что в Крыму продолжает действовать масочный режим. Поэтому в транспорте нужно использовать средства индивидуальной защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU