Из Брянска в Крым поедут автобусы

3 Июль 2020 2020-07-03T10:49:04+03:00

Время в пути из Брянска составит примерно 30 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Из Брянска в города Крыма вновь поедут автобусы. Полуостров восстанавливает транспортное сообщение с регионами, которое было прервано из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.

Время в пути из Брянска составит примерно 30 часов.

Власти полуострова напоминают приезжим, что в Крыму продолжает действовать масочный режим. Поэтому в транспорте нужно использовать средства индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU