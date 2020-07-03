В Брянске на проспекте Московском насмерть сбили человека

3 Июль 2020 2020-07-03T10:26:14+03:00

По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости

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В Брянске на проспекте Московском машина насмерть сбила пешехода. ДТП произошло вечером 2 июля на участке между 28-й школой и Мясокомбинатом.

По словам очевидцев, машина, сбившая человека, ехала с большой скоростью. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Как говорят свидетели аварии, удар был весьма сильным. Перед машины оказался полностью смят, а человека отбросило на десяток метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU