В Брянске на проспекте Московском насмерть сбили человека
По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости
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В Брянске на проспекте Московском машина насмерть сбила пешехода. ДТП произошло вечером 2 июля на участке между 28-й школой и Мясокомбинатом.
По словам очевидцев, машина, сбившая человека, ехала с большой скоростью. От полученных травм пешеход погиб на месте.
Как говорят свидетели аварии, удар был весьма сильным. Перед машины оказался полностью смят, а человека отбросило на десяток метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU