2020-07-02T22:21:44+03:00
Общество

В Брянской области на трассах ограничат движение большегрузов

На трех участках магистрали пройдет ремонт
Мария Дедкова
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В Брянской области ограничат движение на федеральной трассе А-240. На трех участках запланирован ремонт.

Так, до 15 декабря большегрузы не смогут проехать на участке с 174-го километра в Клинцовском районе до 184-го километра в Новозыбковском.

Ограничено движение машин с габаритами больше 3,5 метров на отрезке со 184 до 194 километра в Новозыбковском районе.

Ограничение будет действовать с 3 июля 2020-го по 30 ноября 2021 года.

Еще одно ограничение вводят на участке с 194-го по 216-й километр с 3 июля 2020-го по 30 ноября 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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