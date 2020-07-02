В Брянской области на трассах ограничат движение большегрузов
В Брянской области ограничат движение на федеральной трассе А-240. На трех участках запланирован ремонт.
Так, до 15 декабря большегрузы не смогут проехать на участке с 174-го километра в Клинцовском районе до 184-го километра в Новозыбковском.
Ограничено движение машин с габаритами больше 3,5 метров на отрезке со 184 до 194 километра в Новозыбковском районе.
Ограничение будет действовать с 3 июля 2020-го по 30 ноября 2021 года.
Еще одно ограничение вводят на участке с 194-го по 216-й километр с 3 июля 2020-го по 30 ноября 2022 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU