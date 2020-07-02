В Брянской области на трассах ограничат движение большегрузов

2 Июль 2020 2020-07-02T22:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области ограничат движение на федеральной трассе А-240. На трех участках запланирован ремонт.

Так, до 15 декабря большегрузы не смогут проехать на участке с 174-го километра в Клинцовском районе до 184-го километра в Новозыбковском.

Ограничено движение машин с габаритами больше 3,5 метров на отрезке со 184 до 194 километра в Новозыбковском районе.

Ограничение будет действовать с 3 июля 2020-го по 30 ноября 2021 года.

Еще одно ограничение вводят на участке с 194-го по 216-й километр с 3 июля 2020-го по 30 ноября 2022 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU