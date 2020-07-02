Жительница Погара добилась положенного по закону лечения через депутата Госдумы

2 Июль 2020 2020-07-02T22:03:28+03:00

«Хорошо, что нам удалось помочь заявительнице, - комментирует ситуацию Борис Пайкин. – Но это ненормально, что в глубинке разводят такую волокиту с положенным людям по закону обеспечением.

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Через своего депутата в Госдуме и Генеральную прокуратуру пришлось добиваться положенного по закону медицинского обеспечения страдающей сахарным диабетом жительнице Погара. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: на личный прием к брянскому парламентарию от ЛДПР Борису Пайкину женщина попала в режиме онлайн. Но эффект от этого обращения оказался вполне реальным.

В период введенной в Брянской области самоизоляции Борис Пайкин свои личные приемы перевел в режим онлайн и проводил в формате прямого эфира в социальных сетях. Число зрителей трансляций исчислялось тысячами, со своими сложностями и проблемами к депутату обратились десятки человек. Ни один сигнал не был оставлен без внимания.

Показателен погарский случай, когда простейшую ситуацию пришлось решать на самом высоком уровне: больной диабетом не выдавали положенные ей бесплатные тест-полоски на определение уровня сахара в крови. Она неоднократно обращалась к эндокринологу местной ЦРБ, но врачебная комиссия по её вопросу собралась только на исходе первого полугодия. После того, как женщина обратилась к Борису Пайкину в ходе онлайн-приема, депутат направил запрос в Генеральную прокуратуру, а та переадресовала его брянской инстанции.

И уже после вмешательства областной прокуратуры комиссия соизволила собраться, вынести очевидное решение и для женщины был закуплен глюкометр и 840 тест-полосок, из расчета четыре штуки в день до конца года.

«Хорошо, что нам удалось помочь заявительнице, - комментирует ситуацию Борис Пайкин. – Но это ненормально, что в глубинке разводят такую волокиту с положенным людям по закону обеспечением. Для больного это порой вопрос жизни и смерти, у него может не быть средств на самостоятельную закупку жизненно необходимых препаратов. А для того, чтобы внести вопрос в повестку заседания врачебной комиссии районной больницы, потребовалось вмешательство депутата Госдумы и Генеральной прокуратуры – разве это не диковато звучит?»

ИСТОЧНИК KP.RU