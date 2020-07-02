2020-07-02T18:47:36+03:00
Происшествия

В Брянске на пляже утонул 81-летний мужчина

Специалисты выясняют причины и обстоятельства гибели пенсионера
Мария Дедкова
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Трагедия произошла на пляже у железнодорожного вокзала.Трагедия произошла на пляже у железнодорожного вокзала.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске на пляже утонул 81-летний мужчина. Его тело подняли из Десны вечером 2 июля, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Трагедия произошла на пляже у железнодорожного вокзала. Специалисты будут выяснять причины и обстоятельства гибели пенсионера.

ВАЖНО

Позвонить и обратиться за помощью пожарно-спасательной службы можно по телефону «01», с мобильного - «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832) 443-000.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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