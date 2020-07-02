В Брянске на пляже утонул 81-летний мужчина
Специалисты выясняют причины и обстоятельства гибели пенсионера
Трагедия произошла на пляже у железнодорожного вокзала.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянске на пляже утонул 81-летний мужчина. Его тело подняли из Десны вечером 2 июля, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Трагедия произошла на пляже у железнодорожного вокзала. Специалисты будут выяснять причины и обстоятельства гибели пенсионера.
ВАЖНО
Позвонить и обратиться за помощью пожарно-спасательной службы можно по телефону «01», с мобильного - «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832) 443-000.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU