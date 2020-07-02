Дорожное строительство в Брянской области оценил вице-премьер
2 июля прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с губернатором Брянской области Александром Богомазом.
На встрече обсудили строительство и реконструкцию дорог в нашем регионе. В частности, поговорили о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Марат Хуснуллин высоко оценил темпы дорожного строительства в Брянской области. Он добавил, что Брянщина входит в пятерку российских лидеров по освоению дорожного фонда. Если регион выполнит все заявленные работы, то будет рассмотрена возможность дополнительного финансирования, рассказали в правительстве Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU