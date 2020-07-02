Дорожное строительство в Брянской области оценил вице-премьер

2 Июль 2020 2020-07-02T18:04:51+03:00

2 июля прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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2 июля прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

На встрече обсудили строительство и реконструкцию дорог в нашем регионе. В частности, поговорили о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Марат Хуснуллин высоко оценил темпы дорожного строительства в Брянской области. Он добавил, что Брянщина входит в пятерку российских лидеров по освоению дорожного фонда. Если регион выполнит все заявленные работы, то будет рассмотрена возможность дополнительного финансирования, рассказали в правительстве Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU