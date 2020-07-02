В Брянской области за убийство матери осудили на 13 лет

2 Июль 2020 2020-07-02T17:43:33+03:00

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В Брянской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, осудили жителя Дятьковского района. Судом установлено, что в октябре 2019 года нетрезвый мужчина 1989 года рождения избил свою мать в ее доме. От побоев 62-летняя женщина умерла на месте происшествия.

Дятьковский городской суд назначил преступнику 13 лет исправительной колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину, но наказание счел чересчур суровым и обжаловал приговор. Его апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU