В Брянской области за убийство матери осудили на 13 лет
В Брянской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, осудили жителя Дятьковского района. Судом установлено, что в октябре 2019 года нетрезвый мужчина 1989 года рождения избил свою мать в ее доме. От побоев 62-летняя женщина умерла на месте происшествия.
Дятьковский городской суд назначил преступнику 13 лет исправительной колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину, но наказание счел чересчур суровым и обжаловал приговор. Его апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU