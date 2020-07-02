В Брянской области в бане нашли наркотики
В Брянской области у 54-летнего жителя Красногорского района в коридоре бани нашли 200 граммов марихуаны.
Владелец постройки рассказал, что в прошлом году в лесу обнаружил дикорастущую коноплю. Собранное и высушенное растение, по его словам, он хранил для личного использования.
Мужчине уже предъявлено обвинение. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта ему могут дать 10 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU