Брянский театр драмы презентовал моноспектакль

2 Июль 2020 2020-07-02T16:38:08+03:00

Зрители смогу увидеть постановку не выходя из дома

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Брянский театр драмы имени Алексея Толстого разместил на своем сайте моноспектакль «Последняя лента Крэппа» по пьесе Сэмюэля Беккета. Спектакль заслуженного артиста России Михаила Кривоносова в постановке Евгения Кочеткова становился лауреатом фестивалей в Перми, Чите, Санкт-Петербурге.

Моноспектакль снят в необычном формате 360 градусов. Благодаря современным технологиям, каждый зритель сможет почувствовать себя гостем главного героя пьесы, рассказали на сайте брянского театра.

Напомним, в 2019 году театр драмы имени Алексея Толстого присоединился к инновационному проекту «Театр в 360°Новый взгляд». Снятые в таком формате видеозаписи позволяют зрителю самостоятельно менять угол обзора в процессе просмотра произведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU