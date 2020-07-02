2020-07-02T16:13:48+03:00
Общество

В Брянской области украли тепловые пушки

Полицейские раскрыли кражу в течение суток
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Суземском районе Брянской области со строительного объекта пропали две тепловые пушки стоимостью 200 тысяч рублей. Оборудование унесли из неохраняемого помещения с территории агропредприятия.

В течение суток полицейские выяснили, что чужое имущество вынесли двое местных жителей. Мужчины 46-ти и 49-ти лет ранее работали на этой стройке, поэтому хорошо знали территорию.

Украденное они продать не успели. Тепловые пушки вернули хозяину. Злоумышленникам за кражу грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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