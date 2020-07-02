В Брянской области на три дня изменится расписание электричек

2 Июль 2020 2020-07-02T15:57:28+03:00

Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Расписание электричек Брянск – Унеча изменится на три дня.

На унечском участке пройдет плановый ремонт, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, с 5 по 7 июля работы проведут на однопутном перегоне Рассуха – Унеча.

В эти дни пригородные поезда №6303 Брянск – Унеча (отправление в 8.59) и №6306 Унеча – Брянск (отправление в 11.58) будут курсировать только на участке до Рассухи.

Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU