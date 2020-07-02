2020-07-02T15:57:28+03:00
Общество

В Брянской области на три дня изменится расписание электричек

На путях пройдет ремонт
Мария Дедкова
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Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Расписание электричек БрянскУнеча изменится на три дня.

На унечском участке пройдет плановый ремонт, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, с 5 по 7 июля работы проведут на однопутном перегоне Рассуха – Унеча.

В эти дни пригородные поезда №6303 Брянск – Унеча (отправление в 8.59) и №6306 Унеча – Брянск (отправление в 11.58) будут курсировать только на участке до Рассухи.

Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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