2020-07-02T18:36:41+03:00
Общество

В Брянске на Литейном мосту возвели больше половины балок

Объект планируют сдать в эксплуатацию к концу лета
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске при строительстве Литейного моста сделали 63 из 99 балок, смонтировали семь мостовых пролетов из 11.В Брянске при строительстве Литейного моста сделали 63 из 99 балок, смонтировали семь мостовых пролетов из 11.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске при строительстве Литейного моста сделали 63 из 99 балок, смонтировали семь мостовых пролетов из 11.

Снизившийся более чем на метр уровень воды позволил приступить к возведению двух мостовых опор, находящихся в русле реки. В настоящее время подрядчики бетонируют стойки и ростверки.

Движение по первой очереди Литейного моста планируют открыть в конце августа. В 2020 году начнется строительство второй очереди. В администрации уже запустили процедуру определения подрядчика, рассказали в пресс-службе мэрии.

Снизившийся более чем на метр уровень воды позволил приступить к возведению двух мостовых опор. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Снизившийся более чем на метр уровень воды позволил приступить к возведению двух мостовых опор.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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