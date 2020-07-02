В Брянске на Литейном мосту возвели больше половины балок

2 Июль 2020 2020-07-02T18:36:41+03:00

В Брянске при строительстве Литейного моста сделали 63 из 99 балок, смонтировали семь мостовых пролетов из 11. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Объект планируют сдать в эксплуатацию к концу лета

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В Брянске при строительстве Литейного моста сделали 63 из 99 балок, смонтировали семь мостовых пролетов из 11.

Снизившийся более чем на метр уровень воды позволил приступить к возведению двух мостовых опор, находящихся в русле реки. В настоящее время подрядчики бетонируют стойки и ростверки.

Движение по первой очереди Литейного моста планируют открыть в конце августа. В 2020 году начнется строительство второй очереди. В администрации уже запустили процедуру определения подрядчика, рассказали в пресс-службе мэрии.

Снизившийся более чем на метр уровень воды позволил приступить к возведению двух мостовых опор.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU