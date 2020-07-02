В Брянской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса опустился ниже 0,9.
2 июля он равен 0,885. Днем ранее этот показатель составлял 0,922. Для того чтобы в регионе смогли приступить ко второму этапу снятия ограничений, коэффициент должен быть ниже 0,8 пунктов.
В Брянской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 6325 человек. С вирусом справился 4541 пациент, умерли – 34 человека, сообщили в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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