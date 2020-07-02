Брянская прокуратура требует отремонтировать подземный переход
В Брянске на перекрестке проспекта Станке Димитрова и улицы Красноармейской разрушается подземный пешеходный переход. Здесь практически развалилась лестница, не соответствуют нормативам пандусы. Жители областного центра давно жалуются на аварийный объект и требуют его ремонта.
Сейчас в дело вмешалась прокуратура Советского района. В адрес главы городской администрации было внесено представление с запросом устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
Однако мэрия на это не отреагировала. Поэтому прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием отремонтировать аварийный подземный переход, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU