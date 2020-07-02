Брянские мостостроители спасли ондатру
Инцидент произошел при строительстве Литейного моста
В Брянске при строительстве Литейного моста спасли ондатру. Животное оказалось заложником 10-метрового руслового ростверка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске при строительстве Литейного моста спасли ондатру. Животное оказалось заложником 10-метрового руслового ростверка. Зверя обнаружили при откачке воды.
Для спасения ондатры строители сделали импровизированный «сачок» из геосетки. После того, как животное достали из западни, его выпустили на свободу, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU