Губернатор Брянской области встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
На встрече обсудят развитие Брянской области
Фото: "Брянский рабочий".
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2 июля вице-премьер Марат Хуснуллин встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом. На встрече обсудят развитие строительной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и транспортное развитие.
Все эти направления находятся в ведении вице-премьера. Губернатор расскажет о том, как обстоят дела с этими вопросами в Брянской области. Также участники встречи обсудят приоритетные проекты.
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ИСТОЧНИК KP.RU