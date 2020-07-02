Губернатор Брянской области встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

2 Июль 2020 2020-07-02T14:05:02+03:00

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2 июля вице-премьер Марат Хуснуллин встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом. На встрече обсудят развитие строительной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и транспортное развитие.

Все эти направления находятся в ведении вице-премьера. Губернатор расскажет о том, как обстоят дела с этими вопросами в Брянской области. Также участники встречи обсудят приоритетные проекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU